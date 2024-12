Radiolegende Fritz Egner muss bei Bayern 1 aufhören

Egner und Gottschalk waren in meiner Jugend, die jungen musikalischen Pioniere im Radio, die mich in ihrer offenen Art in die Welt der Pop und Rock Musik mitgenommen haben. Es ist schade wie man diese großartigen Menschen dermaßen ausmustert, rauswirft. Heute kommen junge Moderatoren nach, denen es an Charisma, Respekt und Menschlichkeit fehlt.. Alles ist auf Kariere, Erfolg ohne Rücksicht aufgebaut. Vielleicht findet Fritz Eger noch etwas was ihn ausfüllt und wo man von ihm doch noch etwas zu hören bekommt.