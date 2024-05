Augsburg

21:21 Uhr

Diese Adelshochzeiten begeisterten Augsburg und die Region

Am vergangenen Samstag heirateten Alexander Erbgraf Fugger von Babenhausen und Gabriella Beatriz Stoudemire in der Moritzkirche in Augsburg. Schon in der Vergangenheit fanden adlige Traumhochzeiten in der Region statt.

Von Manuela Müller

Erst vor wenigen Tagen zelebrierte die High Society die kirchliche Trauung von Alexander Erbgraf Fugger-Babenhausen und seiner Verlobten, Gabriella Stoudemire.

Das adlige Paar hat am Samstag, 18. Mai 2024, in der Moritzkirche in Augsburg geheiratet. Viele Gäste sowie Schaulustige kamen zur Kirche. Dort schritten der Chef des Hauses Fugger-Babenhausen – den gemeinsamen Sohn Otto auf dem Arm – und seine frisch angetraute Frau zu ihrem Hochzeitwagen, einem Fiat 600 Jolly Ghia, Baujahr 1970. Anschließend feierte die Hochzeitsgesellschaft im Fuggerhaus in der Maximilianstraße.

