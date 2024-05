Halemba wegen Geldwäsche, Volksverhetzung und Nötigung angeklagt

Plus Seit Herbst 2023 wurde gegen Daniel Halemba ermittelt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Würzburg Anklage gegen den Landtagsabgeordneten erhoben. Wie die Vorwürfe lauten.

Die Staatsanwaltschaft Würzburg erhebt Anklage gegen den Landtagsabgeordneten Daniel Halemba. In einer 14-seitigen Anklageschrift wirft sie Halemba vorsätzliche Geldwäsche in drei Fällen, versuchte sowie vollendete Nötigung, Sachbeschädigung, Volksverhetzung sowie das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vor.

Im Herbst 2023 hatte die Polizei das Anwesen von Halembas Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg durchsucht. Seitdem war gegen den 22-jährigen AfD-Politiker ermittelt worden. Wegen des Vorwurfs der Nötigung und der Sachbeschädigung sei ein weiteres Mitglied der Burschenschaft angeklagt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.