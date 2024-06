Mann versucht rollendes Auto zu stoppen: Schwer verletzt

Wer kennt es nicht: Das Auto rollt nach dem Parken noch. Für einen 19-Jährigen hatte das schlimme Folgen. Er verletzte sich schwer.

Beim Versuch, sein rollendes Auto aufzuhalten, ist ein 19-Jähriger im Landkreis Günzburg schwer verletzt worden. Der junge Mann habe sein Auto in einer Hofeinfahrt in Aichen mit starkem Gefälle geparkt, teilte die Polizei am Samstag mit. Als sich das Fahrzeug nach dem Aussteigen bewegte, habe sich der junge Mann dahinter gestellt und versucht, es zu stoppen. Jedoch wurde der 19-Jährige zwischen dem Auto und einer gegenüberliegenden Wand eingequetscht. Er kam am Freitag in eine Klinik.

(dpa)