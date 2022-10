Schlafen wie die Netflix-Kaiserin: Sisi-Fans können sich in fränkischem Schloss einmieten

Ein fränkisches Schloss war Drehort für die neue Sisi-Serie "Die Kaiserin" auf Netflix. Nun öffnet die Gräfin für wahre Fans ein exklusives Erlebnis in einem beinahe kaiserlichen Schlafgemach.

Nicht alles, was Kaiserin Elisabeth von Österreich in ihrem Leben anpackte, wurde zu Gold. Inzwischen lässt sich aber eigentlich fast alles zu Gold machen, was Sisi einst anpackte – oder auch nur drunter trug. So wurde beispielsweise im vergangenen Jahr Unterwäsche der Wittelsbacherin aus dem 19. Jahrhundert für mehrere tausend Euro verscherbelt.

Doch nicht immer muss tatsächlich die wahrhaftige Sisi im Spiel gewesen sein, um etwas in oder zumindest mit ihrem Namen verkaufen zu können. So wird auf der Online-Plattform „Airbnb“ in diesen Tagen für eine kaiserliche Schlafgelegenheit geworben, die es dort bald zu buchen geben soll: eine Nacht in einer exklusiven Suite auf Schloss Weissenstein im fränkischen Pommersfelden.

Es ist nicht bekannt, dass die echte Sisi dort jemals genächtigt hätte – allerdings wurde die aktuelle Netflix-Serie „Die Kaiserin“ in dem barocken Schmuckstück gedreht. Das Schloss dient darin als Hauptresidenz des Kaiserspaars, gespielt von Devrim Lingnau und Philip Froissant.

Gräfin vermietet "kaiserliche Suite" auf Airbnb

Grund genug für Benedicta Gräfin von Schönborn-Wiesentheid, eine Nachfahrin von Lothar Franz von Schönborn, der das Schloss im 18. Jahrhundert erbauen ließ, ein beinahe herrschaftliches Erlebnis anzupreisen: An zwei ausgewählten Tagen im kommenden Jahr sollen jeweils zwei Gäste in einer Suite des Schlosses schlafen dürfen, die in einem kaiserlichen Stil eingerichtet worden sei, „in dem sich auch Sisi wohlgefühlt hätte“. Sonst sei die Suite nur der Besitzerfamilie Schönborn zugänglich. Neben den Drehorten aus der Serie können die Gäste „auch die prunkvolle Grotte entdecken, wo ein von Sisi inspiriertes Abendessen und Frühstück serviert wird“.

„Gastgeberin Benedicta“ schreibt auf „Airbnb“, sie könne es gar nicht erwarten, die Gäste durch die Kunstgalerie des Schlosses zu führen und ihnen zu zeigen, wo Elisabeth und Franz zum ersten mal miteinander tanzten. In der Netflix-Serie, versteht sich. Auch die ist im Übrigen ein Beweis für die Erfolgsgarantie namens Sisi: "Die Kaiserin" steht aktuell unter allen Netflix-Serien, die nicht-englischsprachig sind, weltweit auf Platz eins.

