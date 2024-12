In der Bayern-Koalition scheppert es mal wieder – und einer verliert

Es scheppert mal wieder in der Bayern-Koalition und natürlich ist Hubert Aiwanger mittendrin. Der Freie-Wähler-Chef ist nun mal die bevorzugte Zielscheibe seiner CSU-Kollegen im Kabinett. Ließe sich dessen Image nachhaltiger ramponieren, würde das auch der Konkurrenz von den Freien Wählern schaden, so die Rechnung in der großen Regierungspartei. Aiwanger wiederum beklagt auch ganz gern sein Schicksal - ein kleiner Märtyrer-Bonus ist schließlich nicht schlecht fürs Geschäft und kann ein paar Stimmen bringen.

Gut möglich ist deshalb, dass das Spielchen nach den Feiertagen weitergeht, weil beide Seiten von der nahenden Bundestagswahl motiviert sind. Irgendwann wird der Zwist dann wieder einschlafen - und bei Bedarf wiederbelebt werden. Reibung erzeugt Aufmerksamkeit - man kennt das aus der Vergangenheit. Hinzu kommt ein Schuss persönlicher Animositäten, der für die Würze sorgt.

Der Wähler hat nichts vom Streit in der Bayern-Koalition

Der Nutzwert für Wählerinnen, Wähler und Wirtschaft indes tendiert gegen null - dabei wäre in Zeiten der Krise eine ehrliche Bestandsaufnahme der bayerischen Wirtschaftspolitik durchaus sinnvoll. Auch im Freistaat ist längst nicht alles Gold, was glänzt. Aiwangers Regierungserklärung vor wenigen Wochen im Landtag mag zwar als Wahlkampfrede tauglich gewesen sein, zündende Ideen oder Perspektiven hat sie aber nicht aufgewiesen. Als wirtschaftspolitische Standortbestimmung, die man vom zuständigen Minister erwarten dürfte, war sie eine glatte Themaverfehlung.