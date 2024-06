Hochwasser in Bayern: Pegelstände der Flüsse im Überblick

Die Hochwasserlage entspannt sich in Bayern – mancherorts allerdings nur langsam. Hier finden Sie eine Übersicht über die Pegelstände von Donau, Isar und Co.

Nachdem am Wochenende große Teile Bayerns mit Dauerregen und Hochwasser zu kämpfen hatten, entspannt sich die Situation in Teilen des Freistaats in der neuen Woche – in manchen Regionen allerdings nur sehr langsam. Hier können Sie sich einen Überblick über die aktuellen Pegelstände verschaffen.

Pegelstände in Bayern: Überblick über Donau, Isar und Co.

An diesen Flüssen und Messstellen gilt aktuell die höchste Meldestufe 4 (Stand: Mittwoch, 8.30 Uhr):

Gewässer Messstelle Pegelstand Änderung seit zwei Stunden Donau Neuburg 634 -2 Donau Ingolstadt 631 -4 Donau Kelheim 754 +3 Donau Oberndorf 682 +2 Donau Regensburg 616 - Donau Schwabelweis 633 - Donau Straubing 721 +9 Donau Pfelling 833 - Donau Deggendorf 744 +1 Donau Hofkirchen 683 +4 Donau Vilshofen 668 +1 Donau Passau 911 +2 Donau Passau Ilzstadt 860 +4

An diesen Flüssen und Seen und Messstellen gilt aktuell die höchste Meldestufe 3:

Gewässer Messstelle Pegelstand Änderung seit zwei Stunden Paar Mühlenried 313 -1 Paar Manching 241 -4 Isar Landshut 323 -3 Isar Plattling 344 +2 Ammersee Stegen 534 -

Die genannten Werte stammen vom Hochwassernachrichtendienst. Die Pegelstände und die Änderung werden in Zentimeter angegeben.

Warnung vor Dauerregen und Hochwasser in Bayern am Montag

Nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes konzentriert sich das Hochwasser in Bayern zunehmend auf die Donau, wo vielfach die höchste Meldestufe 4 erreicht ist. An den Zuflüssen sind die Höchststände inzwischen erreicht und das Hochwasser geht langsam zurück.

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Mittwoch wieder Regenschauer in Bayern, vor allem im Nordwesten. Auch in den Alpen ist im Tagesverlauf mit Regen zu rechnen. Zudem sind einzelne Gewitter möglich. Die Temperatur liegt bei angenehmen 19 bis 25 Grad. Auch zum Ende der Woche bleibt das Wetter vorerst unbeständig. Es kann immer wieder regnen, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne.