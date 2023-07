Allgäu

15:18 Uhr

Butter bei die Tische: Auf Spurensuche bei der Butterbörse in Kempten

Was kostet eigentlich ein Stück Butter? Eine Frage, bei der sich nicht nur Politiker blamieren können.

Plus Die Deutschen lieben ihre Butter. So sehr, dass es dafür in Kempten sogar eine eigene Börse gibt. Clemens Rück sitzt ihr vor. Aber wofür das Ganze?

Von Fabian Huber

Beginnen wir emotional, schließlich handelt dieser Text von den Deutschen und der Butter. Fettige, wachspapierumhüllte 250 Gramm: ein Kulturgut. Täglich schmieren wir sie uns aufs Brot, lassen sie in die Pfanne pflatschen, rühren sie in einen Kuchenteig, sogar unsere Sprache fetten wir damit ein: un-ter-but-tern, dieses Wort muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen.

Wer im Kanzlerkandidaten-Vorstellungsgespräch nur schulterzuckend antworten kann auf die immer wieder von Journalisten gestellte Frage aller Fragen – „Wie viel kostet ein Stück Butter?“ –, kann seine Bewerbung gleich schreddern, der gilt als bürgerfern. Und wenn der abgefragte Butterpreis gar nicht mehr aufhört zu steigen, so wie im vergangenen Krisenjahr, das Stückle Meggle für über drei Euro, dann hört man den Volkszorn förmlich vor dem Kühlregal grollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

