Die einstige „Todesstrecke“ B12 soll vierspurig ausgebaut werden

Täglich fahren auf der B12 zwischen Kempten und Buchloe etwa 20.000 Kraftfahrzeuge. Die 51 Kilometer lange Bundesstraße, gleichermaßen genutzt von Pendlern, Urlaubern und Lkw-Fahrern, ist seit Jahrzehnten immer wieder in den Schlagzeilen – wegen zum Teil heftiger Unfälle vor allem Ende der 1980er-Jahre, was ihr den Namen „Todesstrecke“ einbrachte, oder wegen des nun geplanten vierspurigen Ausbaus. Läuft alles nach Plan, könnte dieser in zwei Jahren starten. Ein Mammutprojekt.

