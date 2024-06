Helm und Sonnenbrille gegen Anzug und Krawatte: Warum Söder durchs Allgäu radelt

Plus "Eine gute Gelegenheit Sport, Leichtigkeit und Politik miteinander zu verbinden", sagt Markus Söder zu seiner Tour durch das Ostallgäu. Zahlreiche Schaulustige kommen zum Start.

Anzug und Krawatte hat Markus Söder am Samstag gegen Sportklamotten getauscht, als er über den Marktplatz in Marktoberdorf lief. Denn heute stand auf dem Plan des Ministerpräsidenten radeln. Etwa 100 Teilnehmer hatten sich bereits versammelt und auf Söder gewartet. Kaum war er da, umgab ihn eine Traube von Menschen, die Selfies mit ihm knipsen wollten.

Dann hielt er noch schnell eine Rede, zog Sonnenbrille und Helm auf und schwang sich auch schon auf sein E-Bike. "Wenn man dann so auf und ab fährt, schadet es nix, ein E-Bike zu haben", sagte er. Unter den Mitfahrenden schienen das viele ähnlich zu sehen, denn mehrere sind mit einem motorisierten Fahrrad gekommen.