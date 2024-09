Diese fünf Ausflugsziele im Allgäu sind perfekt für den Herbst

Egal, ob Einheimische oder Touristen, die die Urlaubszeit abseits der Sommerferien genießen wollen: Das Allgäu bietet auch – oder vielleicht gerade – im Herbst wunderschöne Ausflugsziele. Wir stellen fünf davon vor.

Bergkulisse und Geschichte im Bergbauerndorf Gerstruben

Wunderschöne Bergkulisse und spannende Geschichte: das bietet das Bergbauerndorf Gerstruben. Es ist das einzige Dorf in Deutschland, das komplett denkmalgeschützt ist. Gerade im Herbst, wenn sich die Blätter bunt verfärben, wirkt die Kulisse besonders schön. Außerdem lässt sich der Besuch des Dorfs im Dietersbachtal ideal mit einem kleinen Spaziergang oder einer Wanderung verbinden.

Man erreicht das Bergbauerndorf beispielsweise bei einer Wanderung durch den Hölltobel. Auch ein Abstecher zum Christlesee ist möglich. In Gerstruben kann man dann im gleichnamigen Gasthof einkehren.

Abseits des Touristentrubels: Ein Ausflug zur Kurfürstenallee in Marktoberdorf

Gerade dann, wenn die Blätter sich bunt färben, ist die Kurfürstenallee in Marktoberdorf besonders einladend. Hier kann man bei einem ausgedehnten Spaziergang die 620 Winterlinden bewundern und die letzten warmen Sonnenstrahlen des Sommers genießen. Bei gutem Wetter hat man eine klare Sicht auf die Allgäuer Alpen.

Vor allem mit Kindern bietet sich hier ein Ausflug an, denn am Rande der Allee gibt es viel Natur zu entdecken – und die herzförmigen Blätter der Linde sind ideal, um sie später in einem Buch zu pressen und mit ihnen etwas zu basteln. Zahlreiche Bänke am Wegesrand laden zu einer kleinen Pause ein.

Mystisches Ausflugsziel im Herbst: der Alatsee

Definitiv spätestens seit dem Kluftinger-Roman „Seegrund“ kein Geheimtipp mehr – aber im Herbst besonders mystisch: der Alatsee im Ostallgäu. Ist das Wetter sonnig, kann man hier eine gemütliche See-Wanderung vor „Indian Summer“-Kulisse unternehmen. Aber auch an etwas trüberen Tagen ist der Alatsee mit seinen Nebelschwaden und den sagenumwobenen Geschichten ein perfektes Ausflugsziel für den Herbst. Denn bis heute munkelt man: Gibt es den Nazi-Schatz im Alatsee wirklich?

Ausflug zum Schaukelbaum nahe Bad Grönenbach im Unterallgäu

Im Sommer ist er grün, im Winter weiß und im Herbst bunt: Der Schaukelbaum nahe Bad Grönenbach im Unterallgäu ist vor allem für Familien mit Kindern ein schönes Ausflugsziel im Herbst. Der Ahorn im Bad Grönenbacher Ortsteil Kornhofen ist ein schönes Foto-Motiv, außerdem hat man von dort aus bei klarer Sicht auch einen schönen Blick auf die Berge. Den Ausflug kann man gut mit einem Picknick in der Nähe verbinden. Aber Achtung: Es gibt Regeln. Alles, was man wissen muss, erfahren Sie hier.

Diese Wanderungen im Allgäu sind ideal im Herbst

Und dann gibt es noch einige Wanderungen, die sich gerade im Herbst anbieten. Mit einer Höhe von 1651 Metern ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass der Spieser im Herbst schon mit Schnee bedeckt ist. Start ist in Oberjoch, von dort ist man etwa eine Stunde unterwegs. Zunächst führt der Weg hinter dem Kinderhotel durch den Wald, die ein oder andere Serpentine gilt es zu bewältigen. Nach etwa 15 Minuten muss man die Entscheidung fällen: Läuft man die Forststraße entlang oder wählt man den Aufstieg über die Krähenwand? Letzteres ist auf jeden Fall die idyllischere Variante, denn von oben kann man die herbstlich gefärbten Bäume bewundern. Kurz vor dem Gipfel kommt man an der Hirschalpe vorbei – die seit 2024 in neuer Optik erstrahlt. Den Abstieg kann man dann variieren und beispielsweise noch den Ornachgipfel mitnehmen.