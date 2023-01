Allgäu

Vier-Tage-Woche in Kempten: volles Gehalt, aber weniger Arbeitszeit

Die Arbeitszeit ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen: Hat eine Vier-Tage-Woche wirklich Vorteile für Mitarbeitende und Arbeitgebende? Eine Werbeagentur in Kempten probiert es aus.

Plus Werbeagentur Werbewind startet sechsmonatigen Versuch in Kempten: Die Beschäftigten arbeiten vier Tage und haben freitags frei. Das sagen andere Firmen.

Nur noch vier Tage pro Woche zum Arbeiten gehen und dennoch volles Gehalt einstreichen? Was für viele utopisch klingen mag, startet eine Firma in Kempten als halbjährigen Versuch. Ab Januar gilt in der Werbeagentur Werbewind die Vier-Tage-Woche. Freitag bis Sonntag gehören den Beschäftigten. Man hofft auf einen Wettbewerbsvorteil im Ringen um qualifizierte Arbeitskräfte. „Kunden wie Mitarbeitende werden von dem neuen Arbeitszeitmodell profitieren“, ist sich Geschäftsführer Sascha Duffner, zugleich Gemeinderat im Kleinwalsertal, sicher.

