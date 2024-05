Allgäu

Warum gibt es Gipfelkreuze – und wer stellt sie überhaupt auf?

Plus Fast jeden Berg im Allgäu ziert ein Gipfelkreuz. Kurios: Die Kirche hat keines davon aufgestellt. Gehören sie zur alpinen Kultur – oder nicht?

Von Tobias Schuhwerk

Wer einen Berg erklimmt, begegnet ihnen fast immer: Gipfelkreuze geben den einen – ganz praktisch – Gewissheit, am Ziel angekommen zu sein. Für andere haben sie eine religiöse Bedeutung.

Gipfelkreuze in den Bergen: Diese Bedeutung haben sie für die katholischen Kirche

„Wie jedes Kreuz erinnert das Gipfelkreuz uns Christen daran, dass Christus sich aller Menschen annimmt, die ihn suchen, und sich bis in den Tod hinein mit ihnen und ihren Nöten solidarisiert“, schreibt Prof. Gerda Riedl, Leiterin der Hauptabteilung „Grundsatzfragen“ im Bischöflichen Ordinariat Augsburg. Für Gläubige stünden Gipfelkreuze „sicherlich in erster Linie für den Schutz, den sie sich erhoffen, und wohl auch für den Dank, wenn sie voller Begeisterung wohlbehalten ihr Ziel erreicht haben.“ In jüngster Zeit dienen sie zunehmend auch als Selfie-Kulisse für Wanderer, die damit ihre Leistung dokumentieren oder in sozialen Netzwerken zur Schau stellen.

