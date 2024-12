Ein Polizist aus Ihrem Präsidium soll in seiner Freizeit zwei Frauen in einer Memminger Bar sexuell belästigt haben. Wie ist hier der Stand der Ermittlungen?

CLAUDIA STRÖSSNER : Die in diesem Fall ermittelnde - externe - Dienststelle hat ihren Bericht der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Diese wird nun die weiteren Entscheidungen treffen.

