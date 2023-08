Neues Zecken-Virus aus China in Deutschland auf Vormarsch

Erstmals wurde Alongshan-Virus, kurz ALSV, auch in Deutschland nachgewiesen. Das Zecken-Virus löst grippeähnliche Symptome aus. Besteht Grund zur Sorge?

Erst vor sechs Jahren wurde das Alongshan-Virus bei Zecken in China entdeckt. Nun haben Forschende das Virus auch bei Zecken in Deutschland nachgewiesen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Tierärztlichen Hochhochschule Hannover fanden Antikörper bei Wild- und Nutztieren in Niedersachsen. Was hat es mit dem Virus auf sich? Kann es gefährlich für den Menschen werden?

Das Alongshan-Virus, kurz ALSV, wurde 2017 in der nordchinesischen Stadt Alongshan und daraufhin auch bei Zecken in anderen europäischen Ländern gefunden. Unter anderem in Finnland, Frankreich, Russland und der Schweiz entdeckten Forschende Zecken, die dieses Virus in sich trugen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung In den Sommermonaten ist ein guter Zeckenschutz unerlässlich. Denn die Spinnentiere können Krankheiten übertragen. Ein neuartiges Virus wurde jetzt auch in Niedersachsen nachgewiesen. Video: dpa

Alongshan-Virus (ALSV) löst grippeähnliche Symptome aus

In Alongshan erlitten mehrere Menschen nach einem Zeckenbiss grippeartige Symptome. Unter anderem Fieber und Kopfweh plagten sie, ähnlich wie bei der ebenfalls von Zecken verursachten Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME. Forschende fanden jedoch heraus, dass ein anderer, bisher unbekannter Erreger dahintersteckte ‒ sie stießen auf ALSV.

Es handelt sich somit also um eine weitere Infektion, die Zecken an den Menschen übertragen. Laut dem Centrum für Reisemedizin (CRM) in Düsseldorf bedeute ALSV aber keine unmittelbare Gesundheitsgefahr. "Schwere Erkrankungen, die über grippeähnliche Beschwerden hinausgehen, werden mit einer ALSV-Infektion bislang nicht in Verbindung gebracht", heißt es beim CRM.

Keine Impfung gegen ALSV - aber auch keine große Gefahr

Die Liste der von Zecken übertragenen Krankheiten werde bloß länger. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftller gehen davon aus, dass das Virus schon länger in Europa zirkuliert, allerdings nicht zugeordnet werden konnte.

Eine besondere Behandlung bei einer Infektion mit dem Virus oder eine Impfung wie bei FSME gibt es bisher nicht. "Am effektivsten ist es daher, sich vor den Zecken selbst zu schützen", lautet der Rat des CRM-Leiters Tomas Jelinek. Dabei helfen: Lange, helle Kleidung im Freien und auch chemische Insektenabwehrmittel.