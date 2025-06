Brand in Balderschwang: 500.000 Euro Schaden an Alpe Fuchsschelpen - Kalb gerettet

Auf der Alpe Fuchsschelpen in Balderschwang (Kreis Oberallgäu) ist gestern am Montag ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei hatte dort ein Blitz eingeschlagen. Ob das wirklich so war, prüft nun die Kripo Kempten.

Das Feuer brach laut Polizei während eines schweren Gewitters am Montagnachmittag, 23.6.2025, aus. Der Eigentümer der Alpe Fuchsschelpen in Balderschwang rief sofort die Feuerwehr. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte brannte der sogenannte Wirtschaftsteil der Alpe komplett.

Brand auf der Fuchsalpe: Kalb gerettet

Die Flammen breiteten sich auf den Dachstuhl des Wohnteils der Alpe Fuchsschelpen aus. Daraufhin musste das gesamte Gebäude abgedeckt und der Wirtschaftsteil abgerissen werden.

Als das Feuer ausgebrochen war, befand sich nur ein Kalb im Stall. Der Eigentümer konnte das Tier aber retten und ins Freie bringen.

Polizei: Niemand verletzt, 500.000 Euro Schaden

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, kamen keine Menschen durch das Feuer zu Schaden. Auch die Tiere konnten rechtzeitig von der Hütte gerettet werden und wurden ins Tal getrieben.

Der Schaden durch den Brand beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf eine Höhe mindestens 500.000 Euro. Ein Großaufgebot an Rettungskräften der Feuerwehr, Bergwacht und Polizei sowie das THW waren vor Ort - darunter die Feuerwehren aus Altstädten, Balderschwang, Binswangen, Blaichach, Bolsterlang, Fischen, Hittisau, Lingenau, Obermaiselstein, Sonthofen und Tiefenbach-Oberstdorf sowie des Technischen Hilfswerks Sonthofen und des Rettungsdiensts.

Polizei ermittelt, wie das Feuer ausgebrochen war

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeistation Oberstdorf sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der konkreten Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Kempten (Allgäu).

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Redaktioneller Hinweis: In einer früheren Version des Artikels war vom Brand der Fuchsalm in Balderschwang die Rede. Das Feuer brach allerdings in der Alpe Fuchsschelpen aus. Dieses Gebäude liegt etwas unterhalb der Alm. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Zahlen, Daten und Infos: Das ist das Oberallgäu

Landrätin: Indra Baier-Müller (Freie Wähler)

Fläche: 1.527,97 Quadratkilometer

Verwaltungssitz: Sonthofen

Städte: Immenstadt, Sonthofen (insgesamt 28 Städte und Gemeinden)

Höchster Punkt: 2649 Meter

Tiefster Punkt: 585 Meter

Autokennzeichen: OA

Einwohner: 159.576 (Stand: 31. Dez. 2023)

Ausflugsziele (eine Auswahl): Breitachklamm, Starzlachklamm, Buchenegger Wasserfälle, Großer Alpsee bei Immenstadt, Freibergsee in Oberstdorf, Niedersonthofener See (auch Niso), Gaisalpsee bei Oberstdorf

Bekannte Berge (eine Auswahl): Grünten, Nebelhorn, Söllereck, Hochgrat, Fellhorn, Iseler, Riedberger Horn, Rubihorn, Mittag, Mädelegabel, Höfats,

Homepage : www.oberallgaeu.org