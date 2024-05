Analyse

vor 47 Min.

Der ewige Kandidat in der Ewigen Stadt – Markus Söder besucht Rom

Plus Politisch sind die Ergebnisse von Markus Söders Visite in Rom überschaubar. Dennoch dürfte sich der Besuch beim Papst und bei Giorgia Meloni gelohnt haben.

Prompt spricht es einer aus. „Unser neuer Kanzler,“ ruft der Mann und der Adressat dieser Worte wirkt nun gar nicht verschreckt. Rom, Freitag, 15.42 Uhr, Fontana di Trevi. Wer ein Bad in der Menge nehmen will, ist hier genau richtig: im Wortsinn. Der Trevi-Brunnen, dieses barocke Meisterwerk aus dem 18. Jahrhundert, ist eine der größten Touristenattraktionen der Ewigen Stadt und mittendrin in diesem Meer von Tausenden ist Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern, CSU-Chef und wer weiß, was da noch kommt.

Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder trifft auf Fans in Rom

Söders Begleiter versichern inmitten des Trubels, dass der Söder-Fan mit dem Kanzler-Ruf nicht bestellt worden sei. Was für diese These spricht: Wenn es anders gewesen wäre, hätte die Münchner Staatskanzlei heimlich eine ganz Busbesatzung in die Touristenmeile zwischen Spanischer Treppe und Trevi-Brunnen schaffen müssen.

