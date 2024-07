In Bayern leben immer mehr Einkommensmillionäre. Menschen also, deren Brutto-Einkünfte pro Jahr mindestens eine Million Euro betragen haben. Das gab das Landesamt für Statistik am Dienstag bekannt. Die Zahl lag 2020 – dem aktuellen Berichtsjahr – bei 6801 Einkommensmillionären und stieg damit um fast sieben Prozent gegenüber 2019.

Jonathan Lindenmaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis