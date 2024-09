16 Jahre alter Auszubildender gerät mit Arm in Fräse

Ein 16 Jahre alter Auszubildender hat sich bei Reinigungsarbeiten an einer Kunststofffräse in Neumarkt in der Oberpfalz schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei geriet der junge Mann mit dem Unterarm in die Fräse. Vermutlich habe er zwei Schalter miteinander verwechselt und so die Maschine versehentlich angeschaltet. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Fremdverschulden kann nach Polizeiangaben ausgeschlossen werden.

