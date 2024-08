Lagerist von Melonenkisten begraben

Ein Lagerist ist in Neu-Ulm von 14 Melonenkisten begraben worden. Er kam mit Verletzungen an Bauch und Brust in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt. Der 28-Jährige wollte am Donnerstag im Lager eines Großhandels den obersten Karton der aufeinandergestapelten Kisten herunternehmen. Dabei fiel der komplette Stapel um. Ein einzelner Karton mit Melonen wiegt etwa 20 Kilogramm. Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus.

