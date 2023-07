Archäologie

Lindauer entdeckt in der größten Pyramide Ägyptens eine verborgene Kammer

Johannes Rupfle aus Lindau und sein Forschungsteam fanden in der Cheopspyramide einen Raum, den wohl seit Jahrtausenden niemand gesehen hat.

Plus Johannes Rupfle aus Lindau ist einer der wenigen, die an der Cheopspyramide in Ägypten forschen dürfen. Sein Team machte dort eine erstaunliche Entdeckung.

„Eigentlich weiß ich nichts über Steine. Und ich wusste bis vor ein paar Jahren auch nichts über ägyptische Geschichte.“ Und trotzdem gehört Maschinenbauer Johannes Rupfle aus Lindau seit 2020 zum einzigen Team weltweit, das die Genehmigung hat, an der größten Pyramide Ägyptens zu forschen: der Cheopspyramide.

Cheopspyramide in Ägypten: Lindauer sorgt mit Endoskop für Entdeckung

Als ein kleiner Teil dieses Teams im Februar eine wohl seit 4500 Jahren verborgene Kammer entdeckt hat, war der 32-Jährige vor Ort. Er war es, der das Endoskop – eine Kamera an einem biegsamen Rohr – mitbrachte, das durch einen Spalt in das Innere der Pyramide geschoben wurde und für die spannende Entdeckung sorgte.

