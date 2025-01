Gedenkfeier in Aschaffenburg: „Wir dürfen nicht zulassen, dass uns Trauer und Schmerz auseinanderreißen“

Es herrschten Fassungslosigkeit und Verzweiflung: Auch vier Tage nach dem Messerangriff, bei dem ein zweijähriges Kind und ein 41-jähriger Familienvater getötet wurden, ist Aschaffenburg am Sonntag nicht zur Ruhe gekommen. Bei einer ökumenischen Gedenkfeier in der Stiftskirche mahnten Vertreter von Politik und Religionen, bei aller Trauer über das Verbrechen weiter für eine menschliche und friedliche Gesellschaft zusammenzustehen. Neben den 400 geladenen Gästen im Gotteshaus verfolgten viele Menschen die Veranstaltung auf dem Platz vor der Kirche und im Fernsehen. Zur Tatzeit um 11.45 Uhr läuteten für fünf Minuten die Glocken aller Kirchen in der unterfränkischen Stadt. Angehörige und Freunde der Toten und Verletzten verfolgten die Gedenkfeier in einem abgeschirmten Bereich der Kirche. Auch Vertreter der Rettungsdienste und der Polizei waren zugegen.

Ministerpräsident Markus Söder davor, die Tat zum Vorwand für eine „Aufhetzung“ zu nehmen

Niemand könne den Schmerz ermessen, den die Familien des zweijährigen Jungen und des Mannes, der seine Zivilcourage mit dem Leben bezahlte, erlitten haben, und der sie nun ihr ganzes Leben begleiten werde, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einer emotionalen Rede. Man könne ihnen nur zeigen: „Ihr seid in eurer Trauer nicht allein.“

Söder kündigte an, den 41-Jährigen posthum mit der bayerischen Rettungsmedaille auszuzeichnen. Der Mann war als Passant mit seiner Familie im Park Schöntal unterwegs gewesen, als ein 28-jähriger, mutmaßlich psychisch kranker Flüchtling aus Afghanistan mit einem Küchenmesser eine Kindergartengruppe attackierte. Der 41-Jährige stellte sich dem Täter in den Weg – und verhinderte so vermutlich weitere Tote und Verletzte, bevor er selbst von Messerstichen tödlich getroffen wurde.

Ausdrücklich warnte Söder davor, die Tat zum Vorwand für eine „Aufhetzung“ zu nehmen: „Das Gute und das Böse sind keine Frage von Herkunft, Nationalität, Ethnie oder Glauben“, sagte er. Jetzt gelte es, der Trauer Raum zu lassen. Politische Debatten, welche Konsequenzen aus dem „feigen Verbrechen“ gezogen werden müssten, seien an anderer Stelle zu führen.

Vor einer Instrumentalisierung des Verbrechens warnte Jürgen Herzing (SPD), Oberbürgermeister von Aschaffenburg. Die Stadtgesellschaft habe an diesen schweren Tagen gezeigt, dass rechte Gruppen und Parteien bei der Trauer unerwünscht seien. „Herz statt Hetze, das ist unsere Losung“, sagte er und erinnerte an ein elfjähriges Mädchen aus Afghanistan, das bei einer Trauer-Demo am Samstag ans Rednerpult gekommen war – um sich für den Messerangriff ihres Landsmanns zu entschuldigen und gleichzeitig zu betonen: „Nicht alle Afghanen sind böse.“

„Wir lassen uns das Ziel einer friedlichen und gewaltfreien Gesellschaft nicht nehmen“, sagte der evangelische Landesbischof Christian Kopp

Zweimal wurde die ökumenische Gedenkfeier von Beifall unterbrochen. Beide Male galt der Applaus Zischan Mehmood, dem Imam der muslimischen Ahmadiyya-Gemeinde in Aschaffenburg. „Wir sind fassungslos, wir fühlen mit den Familien der Toten und Verletzten“, sagte er. Die grausame Tat treffe alle in der Stadt. „Wir dürfen nicht zulassen, dass uns Trauer und Schmerz auseinanderreißen.“ Er mahnte zudem an, die Tat nicht zu missbrauchen, um im Wahlkampf Stimmung gegen Muslime zu machen.

„Wir lassen uns das Ziel einer friedlichen und gewaltfreien Gesellschaft nicht nehmen – vom Täter nicht und nicht von denen, die die Gesellschaft spalten wollen“, sagte der evangelische Landesbischof Christian Kopp. Auch er stellte den „völlig sinnlosen Tod“ des Kindes und des Mannes in den Mittelpunkt. „Wir brauchen solche Vorbilder, aber wir brauchen sie lebendig“, sagte er über den 41-Jährigen. Es sei legitim, angesichts dieses Geschehens am lieben Gott zu zweifeln, sagte Franz Jung, der katholische Bischof von Würzburg. Es gebe keine Antworten auf die „quälenden Fragen nach dem Warum“. Trotzdem mache die christliche Botschaft Hoffnung: „Wo so viel Dunkelheit ist, da ist auch immer wieder Licht“, so Jung.

An der Gedenkfeier nahmen zahlreiche Politikerinnen und Politiker teil. Die Bundesregierung war durch Innenministerin Nancy Faeser (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vertreten, die bayerische Staatsregierung neben Söder auch durch Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). Die Ministerinnen und Söder hatten zuvor am Sonntagmorgen den Tatort des Verbrechens im Park Schöntal besucht und Kränze niedergelegt. Unterdessen kamen am Sonntag zu einer Demo des rechten Bündnisses „Rhein-Main steht auf“ 750 Menschen auf den Aschaffenburger Schlossplatz. Sie forderten unter anderem die „Remigration“ von Menschen mit Migrationshintergrund. Vereinzelt habe es Zwischenrufe von Gegendemonstranten gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Am Samstag hatten sich in der Innenstadt von Aschaffenburg mehr als 3000 Frauen und Männer zu einer Trauerkundgebung des überparteilichen Bündnisses „Aschaffenburg ist bunt“ getroffen.

Tags zuvor, am Freitag, hatte die AfD in Aschaffenburg ein Gedenken an die Opfer der Messerattacke veranstaltet, an dem auch der rechtsextreme Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke teilnahm. Begleitet von Protesten warf er Regierungspolitikern vor, verantwortlich für Taten wie die in Aschaffenburg zu sein. An eine Andachtsstätte in Tatort-Nähe im Park Schöntal kam Höcke zunächst nicht heran, da Gegendemonstranten sich davor positioniert hatten. Später legten er und andere AfD-Funktionäre Blumen an einer anderen Andachtsstätte nieder. Sein Auftritt war durchgehend begleitet von „Nazis raus“-Rufen. Medienberichten zufolge beklagte Höcke, man hindere ihn daran, „ein würdiges Gedenken durchzuführen“. (mit dpa)