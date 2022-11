"RebPau1": ein Sternennebel, der ihren Namen trägt

Plus Sophie Paulin hat einen planetarischen Nebel entdeckt und fotografiert. Jetzt ist er nach der Bobingerin benannt. Mit dem Bild hat die Hobby-Astrofotografin schon Pläne.

Am Telefon sagt Sophie Paulin aus Bobingen (Landkreis Augsburg) nicht ohne einen gewissen Stolz in der Stimme: "Es ist wie ein Traum, von dem man nie dachte, dass er real wird. Es ist schon heftig." Nach ihr und einem Bekannten wurde ein planetarischer Nebel benannt, den die 24-Jährige entdeckt und fotografiert hat.