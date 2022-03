Kisten für Kiew: Zu Besuch bei denen, die helfen

Von Lisa Gilz und Fabian Huber - vor 36 Min.

Der Ukraine-Krieg hat in Bayern eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Über Freiwillige, die kaum mehr schlafen und Politiker, die nun handeln müssen.

In einer ruhigen Minute – und von denen gibt es wenige an diesem Dienstag – steht Wolfgang Gensberger, 52, auf dem Hof seines Baubetriebs in Neuburg an der Donau und muss mal kurz durchatmen. Der Plan mit dem Konvoi zur ukrainischen Grenze ist dann doch etwas aus dem Ruder gelaufen. Alles ist größer geworden. Und aus Unternehmer Gensberger wurde Hilfskommandant Wolfgang.

