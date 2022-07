Augsburg

Ukrainer und Russen angefeindet: Wie sehr beeinflusst der Krieg ihren Alltag in Bayern?

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine werden Menschen mit Wurzeln in den beteiligten Ländern auch in Bayern immer wieder angefeindet.

Plus Immer wieder wurden Ukrainer oder Russen seit Februar angefeindet. Vielleicht auch deswegen ist der Krieg für viele tabu. Sich offen zu engagieren hat Folgen.

Von Michael Mayr

In Memmingen beschimpft ein 12-jähriger Junge seinen Mitschüler als „Scheiß Russe“ und tritt ihn. In der Münchner Isarvorstadt wird eine 40-jährige Russin vor ihrer Wohnungstür von zwei unbekannten Tätern zusammengeschlagen und mit gebrochener Nase und Platzwunden im Gesicht zurückgelassen. Und Anfang Juli schlagen am Augsburger Königsplatz mehrere Jugendliche aufeinander ein. Jeweils Auslöser ist laut Polizei der Krieg in der Ukraine. Zieht sich der bis in die bayerische Gesellschaft hinein?

