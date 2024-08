Vater fährt gefährliches Manöver - Kinder auf der Rückbank

Mit einem gefährlichen Manöver ist ein 34-jähriger Autofahrer in eine Straße in Augsburg abgebogen. Beamte sahen das Manöver am Dienstagabend und wollten das Auto stoppen, wie die Polizei mitteilte. Doch der Mann hielt nicht an, sondern floh zunächst mit seinem Wagen und später zu Fuß.

Auf dem Rücksitz fanden die Beamten seine drei Kinder. Eines der Kinder sei zudem nicht angeschnallt gewesen. Die drei wurden den Angaben zufolge zu ihrer Mutter gebracht. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt. Er muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.