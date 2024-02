Wer steht hinter der Demo gegen rechts in Augsburg?

Wieder gehen Hunderttausende für die Demokratie auf die Straße. Omas, Bischöfe und Profisportler verbünden sich. Damit alles läuft, schlägt sich in Augsburg ein Mann die Nächte um die Ohren.

Matthias Lorentzen weiß jetzt, dass man mit dreieinhalb Stunden Schlaf auch irgendwie durch den Tag kommt. Die letzten Whatsapp-Nachrichten schreibt der 44-Jährige in den Tagen vor der großen Augsburger Demokratie-Demonstration nachts gegen zwei, die ersten Absprachen am Morgen trifft er ab 5.30 Uhr. So ähnlich geht das seit drei Wochen. Am Tag vor der Kundgebung gegen rechts und für Vielfalt und Demokratie, zu der mehrere Tausend Menschen erwartet werden, quillt Lorentzens Terminplan endgültig über. Auf seinem schwarzen Stadtrad mit dem Kinder-Fahrradanhänger macht er derzeit ganz schön Kilometer. "Technische Abnahmen, später noch zum Fernsehen für ein Interview und dann, wenn irgendwie Zeit bleibt, bei der Plakatbastelaktion des Stadtjugendrings vorbeischauen", zählt er auf und wirkt trotzdem entspannt. Und dann ist da noch der Ärger um die Rednerinnen und Redner bei der Kundgebung an diesem Samstag.

Matthias Lorentzen, Familienvater, Grünen-Stadtrat und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro der deutschen Kulturstaatsministerin Claudia Roth, ist ein erfahrener Organisator von Demonstrationen. Schon lange engagiert er sich im Augsburger Bündnis für Menschenwürde, plante die Kundgebung für Frieden in der Ukraine mit 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit, auch die Demo einst gegen den AfD-Parteitag in Augsburg, als sich 8000 Leute in der Stadt versammelten. Doch die Kundgebung gegen rechts an diesem Samstag um 14 Uhr auf dem Rathausplatz und drumherum dürfte all das noch übertreffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .