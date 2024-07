Eine letzte Nacht im Klimacamp: Den Abgesang machen sie selbst

Und dann sitzen sie wieder zusammen: Rund um das Klimacamp erleuchten die Lichter am Rathaus, Perlachturm und Augustusbrunnen die Holz- und Metallverschläge auf dem Fischmarkt, vom anderen Teil des kleinen Platzes dringen Gitarrenlieder zu den Aktivistinnen und Aktivisten vor, ab und zu scheppert eine Straßenbahn vorbei, während der Sommerabend langsam milder wird. „Wie im ersten Campsommer“, sagt Franziska Pux beim ersten Blick in die Runde. Am Donnerstag ist es vorbei mit dem Augsburger Klimacamp; 1492 Tage, nachdem es am 1. Juli 2020 den Platz in der Augsburger Innenstadt besetzt hatte: ein Protest, der ohne jede Unterbrechung so lange dauerte, dass es rekordverdächtig ist. Die Aktivisten macht das stolz. Und wütend.

