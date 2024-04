Augsburger Plärrer

18.04.2024

Im letzten Zug von Augsburg nach Buchloe: Feiernde nach dem Plärrrer

Am letzten Wochenende war beim Augsburger Plärrer noch einmal richtig was los. Auch einige Besucherinnen und Besucher aus Buchloe waren am Start.

Von Matthias Kleber

„Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle?“, schallt es aus dem tragbaren Lautsprecher, den der junge Mann in Lederhose und Karohemd in seiner rechten Hand hält. Um ihn herum: eine handvoll weitere Menschen, in Tracht gekleidet. Sie stehen im Waggon, rufen „Hölle, Hölle, Hölle, Hölle“ und prosten sich gegenseitig zu. Ein paar Schritte weiter sitzt ein Mann im Anzug, er stopft sich Oropax in die Ohren, nimmt seine Aktentasche auf den Schoß und schüttelt den Kopf.

Endstation Buchloe: Plärrer-Besucher auf dem Weg ins Allgäu

Wenn der Augsburger Plärrer, das nach eigenen Angaben größte Volksfest Bayerisch-Schwabens, zu Ende geht, strömen die Menschenmassen zum Bahnhof. Ein jeder will einen Platz im Zug in die Heimat ergattern – am besten einen Sitzplatz. So auch am vergangenen Wochenende: Rappelvoll sind die Abteile im letzten Zug in die Gennachstadt, der kurz nach Mitternacht in Augsburg abfährt.

