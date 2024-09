Presseball 2024: Benefizgala feiert 50. Jubiläum mit Stargast MEUTE

Am 9. November 2024 öffnet der Kongress am Park seine Tore für ein besonderes Fest: den 50. Augsburger Presseball. 1973 fand die große Benefiz-Gala zugunsten der Kartei der Not, des Leserhilfswerks der Augsburger Allgemeinen, zum ersten Mal statt. In den Corona-Jahren 2020 und 2021 musste der Ball pausieren – und feiert somit in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Ab sofort sind die Tickets erhältlich.

Gastgeberin Alexandra Holland freut sich schon sehr auf das Ereignis: „Der 50. Presseball steht für 50 Mal Gutes tun und soziales Engagement in unserer Region“, sagt die Herausgeberin der Augsburger Allgemeinen. „Ich lade alle dazu ein, diesen ganz besonderen Geburtstag mit uns zu feiern und Teil dieser großartigen Geschichte zu werden.“

Icon Vergrößern Die Band MEUTE tritt beim Presseball 2024 als Stargast auf. Foto: shotbywozniak Icon Schließen Schließen Die Band MEUTE tritt beim Presseball 2024 als Stargast auf. Foto: shotbywozniak

Presseball 2024: Gastronomie, Bühnenprogramm, Ballnacht

In bester Presseball-Tradition erwartet die Gäste eine festliche Ballnacht, die anlässlich des Jubiläums mit vielen Extras aufwartet: Stylische Areas und Lounges laden zum Genießen und Verweilen ein, ein abwechslungsreiches Gastronomie-Angebot verwöhnt die Gaumen und ein temporeiches, buntes Bühnenprogramm garantiert beste Unterhaltung. Für Party-Stimmung und tanzbaren Sound sorgen hochkarätige Musiker, von denen einige bereits feste Presseball-Größen sind: Die Band Glamour Chief begeistert auch in diesem Jahr mit ihrer charakteristischen Mischung aus Soul, Swing, Funk, Jazz und Pop im Großen Foyer. In der Ginbar unterhält Pianissimo mit einer Symbiose aus Musik der Goldenen Zwanziger und Hits von Heute, und im Champagnerfoyer verzaubert Charlie Glass die Gäste am Flügel.

Die Bühne im Großen Ballsaal gehört in diesem Jahr der Bigband STEINBACH, die sich eine Mischung aus Konzerterlebnis und Party-Stimmung auf die Fahnen geschrieben hat: Ein Feuerwerk aus Popsongs und Hits der 1980er Jahre bis zur Gegenwart, energiegeladen interpretiert von mehr als zehn Bläsern, einer Rhythmusgruppe und Gesangssolisten, zieht jeden auf die Tanzfläche.

Icon Vergrößern Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Foto: AZ logo Icon Schließen Schließen Der Presseball 2024 findet am 9. November in Augsburg statt. Foto: AZ logo

Presseball 2024: Das ist die Band MEUTE

Mit MEUTE tritt um Mitternacht eine Band auf, die der Popkultur im internationalen Maßstab eine wunderbare Facette hinzugefügt hat: Die „Techno Marching Band“, wie die elf Musiker in den charakteristischen roten Uniformen sich nennen, erzeugt synthetische Beats und Soundeffekte mit einem herkömmlichen akustischen Blas-Instrumentarium und revolutioniert so den Techno und das Konzept „Blaskapelle“ gleichermaßen. Nicht erst seit der vierten Staffel der Fernsehserie „Babylon Berlin“ ist MEUTE einem größeren Publikum bekannt – die Hamburger spielen darin gemeinsam mit Meret Becker den Song „Ein Tag wie Gold“ von Max Raabe. Mit ihren hypnotischen und mitreißenden Beats bringt die Marching Band bereits seit 2016 weltweit Clubs und Festivalbühnen zum Beben. So wird es auch am 9. November sein, wenn MEUTE auf ihrer aktuellen Tour durch Europa und Mexiko für den Jubiläums-Presseball extra einen Stopp in Augsburg einlegt und den Kongress am Park in einen exklusiven Club verwandelt.

Alle Informationen und Tickets für den 50. Augsburger Presseball gibt es unter presseball-augsburg.de

(AZ)