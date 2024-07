Mutter und Kinder aus brennendem Haus gerettet

Aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) hat die Feuerwehr eine Mutter und zwei Kinder gerettet. Das Feuer sei in den frühen Morgenstunden ausgebrochen, teilte das Polizeipräsidium Südhessen mit. Demnach schafften es die meisten Bewohner rechtzeitig aus dem Gebäude, eine Mutter und ihre zwei Kinder wurden von der Feuerwehr über eine Drehleiter aus dem Dachgeschoss geholt. Insgesamt seien sechs Menschen wegen Rauchvergiftungen vor Ort behandelt worden. Das Haus sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Was den Brand ausgelöst habe, werde ermittelt. Den Angaben zufolge waren siebzig Feuerwehrkräfte im Einsatz.

