Kein Job für Jedermann: Unterwegs mit einem Pistenraupenfahrer im Allgäu

Die Fahrer der Pistenraupen müssen oft im Dunkeln und bei Schneetreiben arbeiten – kein leichter Job. Wir haben uns mit in die Kabine gesetzt.

Plus Alfred Fink ist Pistenraupenfahrer. Dank ihm und seinen Kollegen können Hunderte täglich in Grasgehren Skifahren. Aber wie sieht seine Arbeit eigentlich aus?

Von Luke Maguire

Im dichten Schneegestöber in Grasgehren machen sich die letzten Skifahrer am späten Nachmittag auf den Weg nach Hause. Währenddessen bereitet sich einer erst auf seine heutige Tour vor: Alfred Fink. Der 64-jährige Österreicher ist Pistenraupenfahrer. Ohne ihn und seine drei Kollegen geht am Riedberger Horn gar nichts.

