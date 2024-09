FC Bayern im DFB-Pokal gegen Mainz 05

Rekordsieger FC Bayern München muss in der zweiten Rundes des DFB-Pokals beim FSV Mainz 05 antreten. Es ist eines von nur vier Bundesligaduellen, zu denen noch die Partien Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund und RB Leipzig gegen FC St. Pauli gehören. Titelverteidiger Bayer Leverkusen empfängt den Fußball-Zweitligisten SV Elversberg. Das ergab die Auslosung in Dortmund.

Die Münchner treten zum insgesamt vierten Mal gegen die Rheinhessen im DFB-Pokal an. In den vorangegangenen drei Duellen konnte sich der FC Bayern immer durchsetzen. Der FC Augsburg wiederum empfängt den Zweitligisten FC Schalke 04.

Der 1. FC Nürnberg tritt bei Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim an. «Im Duell mit einem Bundesligisten ist die Rollenverteilung klar. Wir nehmen die Rolle des Herausforderers an und freuen uns auf die sportliche Aufgabe in der zweiten Pokalrunde», sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Im einzigen reinen Zweitligaduell empfängt der SSV Jahn Regensburg die SpVgg Greuther Fürth. Erst am Freitag hatten die Oberpfälzer zuhause mit 0:4 gegen die Franken verloren.

Die Zweitrundenspiele werden am 29./30. Oktober ausgetragen. Auch das Achtelfinale findet noch in diesem Jahr (3./4. Dezember) statt. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion.