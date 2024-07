«Gelebte Demokratie» - Bibliotheken des Jahres benannt

Im thüringischen Nordhausen und im bayerischen Alzenau befinden sich die Bibliotheken des Jahres. Der Deutsche Bibliotheksverband in Berlin sieht die Preisträger als «niedrigschwellige Orte gelebter Demokratie».

Die nach dem Schriftsteller Rudolf Hagelstange (1912-1984) benannte Stadtbibliothek in Nordhausen erhält den mit 20.000 Euro dotierten nationalen Bibliothekspreis «Bibliothek des Jahres 2024». Die Stadtbibliothek Alzenau erhält 7.000 Euro als «Bibliothek des Jahres in kleinen Kommunen und Regionen 2024». Die Auszeichnungen sind für den bundesweiten «Tag der Bibliotheken» am 24. Oktober in Nordhausen vorgesehen.

Informationsort der Stadtgesellschaft

Bei vielen der 62 Einreichungen lag der Schwerpunkt auf dem Thema Bibliothek als Treffpunkt und Kommunikations- und Informationsort der Stadtgesellschaft. Zahlreiche Bibliotheken entwickeln sich den Angaben zufolge strategisch weiter und richten ihre Angebote an den Bedürfnissen und Potenzialen der Stadtgesellschaft aus. Die Jury sei dieser Schwerpunktsetzung gefolgt und würdige mit den Preisträgern «zwei besondere Pionierleistungen mit Vorbildcharakter».

In Nordhausen bietet die Stadtbibliothek Bildungsangebote für alle Generationen sowie Austausch- und Begegnungsformate an. Mit den Veranstaltungen und zahlreichen Besucherinnen und Besuchern sei die Bibliothek ein zentraler Ort in der Stadtgesellschaft. Die Bibliothek erhalte die Auszeichnung für herausragende Arbeit in den Bereichen Bildung, Demokratie und Zusammenhalt.

«Vorbildlich ist ihre weitreichende Vernetzung mit anderen gesellschaftlichen Akteuren wie den Schulen, Theatern, Gedenkstätten, bürgerschaftlichen Vereinen sowie Initiativen derNordhäuser Zivilgesellschaft», sagte der Präsident des Deutschen Bibliotheksverbandes, Frank Mentrup.

Nachhaltigkeitsziele heruntergebrochen

Die Stadtbibliothek Alzenau wird unter anderem für ihre Bildungsarbeit und systematische Zusammenarbeit mit den Grundschulen der Stadt ausgezeichnet. Ergänzend gebe es Nachmittagsangebote für Jugendliche. Ältere Menschen erhalten durch kostenlose Beratungsangebote Unterstützung im Umgang mit digitalen Medien. Beeindruckt habe die Jury auch die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitszielen, die auf konkrete Möglichkeiten einer Stadtbibliothek heruntergebrochen würden.

Die Auszeichnung «Bibliothek des Jahres» wird vom Deutschen Bibliotheksverband und der Deutschen Telekom Stiftung vergeben, «um vorbildliche und innovative Bibliothekskonzepte in der digitalen Welt zu würdigen».

