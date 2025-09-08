Auto brennt am Freitagabend auf der A8 fast komplett aus

Am Freitagabend ist ein Auto auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart kurz vor der Abfahrt Sulzemoos fast komplett in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand dabei. Laut Bericht der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck war ein 59 Jahre alter Mann aus dem Landkreis München mit seinem Opel auf der Autobahn unterwegs, als dieser Störgeräusche an seinem Fahrzeug wahrnahm. Als er rechts ran fuhr und die Motorhaube öffnete, schossen bereits erste kleine Flammen aus dem Motorraum, die sich rasch ausbreiteten.

Auto brennt auf A8 aus: Langer Rückstau am Freitagabend zwischen Dachau und Sulzemoos

Auch gemeinsam mit einem weiteren Autofahrer, der zur Unterstützung angehalten hatte, konnte der 59-Jährige das Feuer nicht löschen. Nach kurzer Zeit stand das Auto im Vollbrand und konnte erst durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Karosserie brannte fast komplett aus. Weder der Fahrer noch der Helfer wurden dabei verletzt. Der rechte Fahrstreifen und Seitenstreifen mussten nach der Bergung mit einem Spezialgerät gereinigt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf einen fünfstelligen Bereich.

Der Verkehr auf der A8 in Richtung Stuttgart konnte über zwei Stunden nur über den linken der drei Fahrstreifen passieren. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau bis an die Anschlussstelle Dachau. Die Polizei beanstandete in diesem Zuge mehrere Fahrzeugführer, die über die Rettungsgasse schneller vorankommen wollten. Nach der Reinigung der Fahrbahn konnte Autobahn wieder komplett freigegeben werden. (AZ)