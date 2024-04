Autofahrer rast mit 248 km/h über Bundesstraße im Allgäu

Im Allgäu wurde am Dienstag ein Autofahrer mit 248 km/h geblitzt. Erlaubt waren allerdings nur 100 km/h. Nun muss der Mann mit einer hohen Strafe rechnen.

Die Verkehrspolizei Kempten führte am Dienstag in der Zeit zwischen 16.30 und 22.15 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der B12 bei Germaringen in Fahrrichtung München durch. Erlaubt sind auf der Bundesstraße, wie außerorts üblich, 100 km/h. Das schien einen Autofahrer aber überhaupt nicht zu interessieren. Er wurde mit ganzen 248 km/h und damit 148 km/h zu schnell geblitzt.

Mit 248 km/h geblitzt: Raser erwartet hohe Strafe

Seine Identität müsse noch ermittelt werden, es gebe aber ein Bild von ihm sowie sein Autokennzeichen, so die Polizei. Den Raser erwartet ein dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in Flensburg und eine Geldbuße in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Die Polizei kontrollierte in am Dienstag an der Stelle 2250 Fahrzeuge. Vier Fahrer erwarten ein Fahrverbot von einem Monat und zum Teil eine Geldbuße von bis zu 960 Euro. Insgesamt 33 Fahrer erhalten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige in Höhe von mindestens 60 Euro von der Polizei.

Am Freitag findet Blitzermarathon statt

In den kommenden Tagen sollten Autofahrer besonders genau auf ihre Geschwindigkeit achten, denn am Freitag (19. April) findet in Bayern wieder ein Blitzermarathon statt. 24 Stunden lang sind dann auch in Schwaben an verschiedenen Stellen verstärkt Polizeikräfte stationiert und Blitzer aufgebaut.