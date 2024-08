Jugendlicher sticht in Bad Endorf auf Mann ein

Bei einem Streit hat ein Jugendlicher mit einem Messer auf einen Mann eingestochen. Beim Bahnhof in Bad Endorf in der Nähe des Chiemsees gerieten die beiden laut Polizei in Konflikt. Der Jugendliche soll ein Messer gezogen und einen 29-Jährigen damit mehrmals in den Oberkörper gestochen haben. Danach lief er weg. Der Verletzte ging ins Krankenhaus. Er ist nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit.

In der Nähe gab es außerdem einen Streit zwischen zwei Gruppen. Ob und wie beide Fälle miteinander zusammenhängen, versuchen die Beamten noch herauszufinden.

Polizei hat jugendlichen Täter von Bad Endorf inzwischen festgenommen

Die Polizei fand den Jugendlichen in seiner Wohnung in Rosenheim und nahm ihn fest. Gegen ihn wird nun wegen des Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer +49 8031 200 0 melden.