Badegast rettet Senior vor dem Ertrinken im Starnberger See

Ein Badegast hat einen älteren Mann am Starnberger See vor dem Ertrinken gerettet. Der 60-Jährige habe am Samstagabend beobachtet, wie der 83-Jährige regungslos im Wasser trieb, teilte die Polizei mit. Er sprang in den See und zog den Senior ans Ufer. Dort begann er mit der Wiederbelebung und wurde von einem weiteren Badegast, einem Arzt, unterstützt. Die Atmung des 83-Jährigen setzte daraufhin wieder ein und der Mann war wieder ansprechbar. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Sein Zustand ist laut Polizei stabil.

