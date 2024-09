Zweiter Vermisster tot aus der Donau geborgen

Ein beim Schwimmen vermisster Mann ist in Oberbayern tot aus der Donau geborgen worden. Es sei der seit vergangenem Freitag vermisste 20-Jährige, teilte die Polizei mit.

Der 20-Jährige war am Freitag zusammen mit zwei anderen Männern in Neuburg an der Donau in dem Fluss Schwimmen gegangen und in Not geraten. Ein Mann konnte gerettet werden.

Ein 22-Jähriger war am Montag tot an der Staustufe Bergheim bei Ingolstadt geborgen worden. Dort entdeckte eine Streife in der Nacht zu Dienstag schließlich auch den zweiten Toten.