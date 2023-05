Bär in Bayern

Braunbär im Oberallgäu gesichtet: „Man schaut jetzt genauer hin“

Sie haben ein mulmiges Gefühl: Die Schwestern Sabine Wetzel und Susanne Apelt aus Essen machen Urlaub in Bad Hindelang.

Plus Nachdem Urlauber im Hintersteiner Tal einen Bären fotografiert haben, sind Alphirten besorgt. Urlauber und Einheimische reagieren vorsichtig.

Von Tobias Schuhwerk

Wo steckt er? Streift er durch die Wälder? Späht er aus der Höhe hinab ins Tal? Oder ist er bereits weitergezogen – und über alle Berge? Der Bär war am Dienstag das beherrschende Thema in Bad Hindelang im Oberallgäu. Im Hintersteiner Tal hatten, wie berichtet, Urlauber einen Braunbären fotografiert. Das Landesamt für Umwelt bestätigte die Existenz des Raubtieres.

„Das liegt uns kurz vor dem Alpauftrieb wie ein Stein im Magen. Alle sind sehr angespannt“, sagt Alphirte Christian Schratz. Der 36-Jährige hat derzeit 32 Mutterkühe auf einer Vorweide in Hinterstein stehen. Mitte Juni soll es für die Tiere hinauf auf die Gernalpe in 1690 Metern Höhe gehen. Dort oben im unerschlossenen Gelände kann er die Tiere weder vor Wölfen und schon gar nicht vor einem Bären schützen, sagt er. „Ich schaffe es auf den steilen Weiden gerade einmal, einen einfachen Elektrozaun anzubringen. Davor macht ein Bär garantiert keinen Halt.“ Ungefähr 1200 Stück Jungvieh von 100 Allgäuer Bauern ziehen mit ihren Hirtinnen und Hirten im Sommer auf die Hintersteiner Alpen. Oftmals gehen als Kleinhirten auch Kinder und Jugendliche mit. „Wir leben am schönsten Fleck, den man sich vorstellen kann. Jetzt muss man sich ernsthaft Sorgen machen“, bringt Schratz die Stimmung auf den Punkt. Ähnlich sieht es Christian Brutscher, Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen Vereins, zu dem 700 Alpen zählen. „Wir können nur hoffen, dass der Bär ganz schnell weiterzieht.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

