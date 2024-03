Bäuerinnen im Porträt

10:15 Uhr

Bäuerinnen aus dem Allgäu erzählen aus ihrem Alltag

Plus Drei Landwirtinnen erzählen von Wandel, Anfängen und Problemen. Sie wollen Beispiel sein für kreative Lösungen in einer Branche, der viele Krisen begegnen.

Von Laura Wiedemann

Rosemarie Wegemann versorgt sich als Landwirtin selbst. Auf ihrem Hof in Wiggensbach hat sie zwar einen Traktor - doch wann immer es geht, spannt sie Pferde, Muli oder Esel vor Geräte auf dem Feld. Für viele Arbeiten nutzt sie lieber ihre Hände statt Maschinen. Wegemanns Geschichte ist eine außergewöhnliche. Als Frau, gebürtige Münchnerin, studierte Ökologin und Angestellte auf einem Biohof sei sie schon während ihrer Meisterausbildung die Exotin in der Klasse gewesen, erzählt die 65-Jährige. Neben ihr erzählen auch Beate Reisacher (Demeter-Hof Regis, Dietmannsried) und Barbara Schäffeler (Blumenhof Kraut und Blüten, Haldenwang) im Rahmen der Frauenaktionstage in Kempten von ihrem persönlichen Weg in die Landwirtschaft.

Junge Landwirtin bittet bei Frauenaktionstagen um Rat

„In den 1980er Jahren war Bio ein No-Go“, sagt Wegemann. „Für unsere Produkte gab es zwar Lob, aber viele empfanden die Preise als zu teuer.“ Das treibe sie bis heute an: Bewusstsein für die Wertigkeit von Lebensmitteln zu schaffen - auch angesichts mancher Krisen, die die Branche aktuell treffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen