Herrmann zu Strecke: Ohne Zahlen macht Informieren sinnlos

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) war zwar seit September 2020 gewarnt, dass es bei der zweiten Münchner S-Bahn-Stammstrecke zu eklatanten Kostensteigerungen und starkem Zeitverzug kommen würde, hielt aber eine frühzeitige Information der Öffentlichkeit für falsch.

"Ich habe immer die Meinung vertreten: Solange wir keine validen Zahlen haben, ist es nicht sinnvoll, sich vertieft damit zu beschäftigen, weil es immer ein Stochern im Nebel ist. Das führt zu nichts", sagte Herrmann am Freitag im Untersuchungsausschuss Stammstrecke im Landtag.

Nachdem bis September 2022 keine belastbaren Zahlen der Deutschen Bahn vorlagen, sei es nach seinem Dafürhalten "letztlich so, als wenn gar keine Zahlen vorliegen". Die SPD-Abgeordnete Inge Aures hingegen widersprach unter Verweis auf die Prognosen der vom Freistaat eingesetzten Baubegleitung, die ausweislich der Akten im Grundsatz von der Bahn bestätigt worden seien. "Wir sehen ja, dass die Zahlen da waren. Man hat halt zwei Jahre darauf geschlafen."

Einen Vermerk eines Referatsleiters der Staatskanzlei vom Herbst 2020, wonach die zweite zentrale S-Bahn-Stammstrecke durch die Landeshauptstadt "kein Gewinnerthema im Wahlkampf" sei, erklärte Herrmann auch mit Blick auf die Interessen anderer Regionen in Bayern folgendermaßen: "Ein Thema kann großen Schaden nehmen, wenn es in aufgeheizte Stimmung gerät. Bringe ich das zur falschen Zeit, kann das ein Thema zerstören." Die Opposition sieht den Vermerk jedoch eher in Verbindung mit den Ambitionen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Kandidat für die Bundestagswahl 2021 zu werden.

