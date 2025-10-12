So unpünktlich waren die Nahverkehrszüge in der Region

Die Pünktlichkeit der Nahverkehrszüge in Bayern erreichte im vergangenen Jahr einen neuen Tiefpunkt. Fast 15 Prozent aller Züge kamen 2024 zu spät. Nur 85,3 Prozent der Nahverkehrszüge waren laut einer Auswertung der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) pünktlich. Die BEG-Geschäftsführerin Bärbel Fuchs spricht von der „schlechtesten Bilanz“ seit der Bahnreform im Jahr 1994. Der Augsburger Hauptbahnhof schneidet besser ab, aber vor allem die Halte im Allgäu fallen mit schlechten Pünktlichkeitswerten auf. Die Hauptursache dafür liegt nicht in der Hand der Verkehrsunternehmen.

In der Region hat die BEG an 25 Haltestellen im vergangenen Jahr die Pünktlichkeit der Nahverkehrszüge gemessen. Allerdings wird nicht jeder Zug, der zu spät kommt, statistisch erfasst. Als verspätet gilt ein Zug für die BEG erst, wenn er seine geplante Ankunftszeit mehr als sechs Minuten überschreitet.

Am Bahnhof Augsburg sind mehr Züge pünktlich als im bayerischen Durchschnitt

Die BEG plant, finanziert und kontrolliert Regional- und S-Bahn-Verkehr im Auftrag des Freistaats. Bei der Berechnung der Pünktlichkeits- und Ausfallquote wurde nur die Verkehrsleistung bayerischer Bahnunternehmen berücksichtigt. Bahnanbieter aus anderen Bundesländern, die zum Teil auch Haltestellen in Bayern anfahren, wurden nicht in der Statistik erfasst.

Nur zwölf Haltestellen in der Region liegen über dem bayernweiten Durchschnitt, darunter auch der Augsburger Hauptbahnhof mit einem Pünktlichkeitswert von 89,7 Prozent. Schwabens zweitgrößte Stadt Kempten erreicht nur einen Wert von 78,3 Prozent. Die meisten Stationen im Allgäu haben ähnlich schlechte Werte. Oberstdorf bildet mit 62,7 Prozent pünktlicher Züge das Schlusslicht der Region. Hier kommt laut der Statistik mindestens jeder dritte Zug zu spät.

An nur vier Haltestellen in der Region sind mehr als 90 Prozent der Züge pünktlich

Allerdings liegt auch der regionale Spitzenreiter im Allgäu. Die Haltestelle Durach erreicht einen Wert 95,7 Prozent. Auch an drei weiteren Bahnhöfen in der Region sind mehr als 90 Prozent der Züge pünktlich: Bobingen (94,1 Prozent), Biessenhofen (91,8 Prozent) und Senden (91,8 Prozent).

Aufgeschlüsselt auf die einzelnen Bahnnetze, den Einheiten, nach welchen die BEG Verträge an die Verkehrsunternehmen vergibt, belegt die Bayerische Regionalbahn (BRB) mit ihren beiden Netzen in der Region den ersten und zweiten Platz. Im Netz Ostallgäu-Lechfeld kamen 93,4 Prozent der Züge pünktlich, im Netz Ammersee-Altmühltal waren es 90,1 Prozent. Auf Platz drei kommt das Dieselnetz Ulm, betrieben von DB Regio mit 89,9 Prozent. Alle anderen Netze liegen unter dem bayerischen Durchschnitt.

Fast die Hälfte der Verspätungen in Bayern liegt an der Infrastruktur und Baustellen

Vergleichbar sind die Pünktlichkeitswerte der einzelnen Wettbewerbsnetze laut der BEG nur bedingt. Grund dafür ist, dass die Rahmenbedingungen teils sehr unterschiedlich ausfallen. Dazu gehört unter anderem, ob die Infrastruktur ein- oder zweigleisig ausgebaut ist, wie die Strecke durch andere Züge ausgelastet und wie die Fahrt durch Bauarbeiten oder Langsamfahrstellen eingeschränkt ist.

Gerade solche Probleme machen auch laut einer Statistik der BEG fast die Hälfte aller Verspätungen im vergangenen Jahr aus. 36,4 Prozent der Verspätungen werden durch infrastrukturbedingte Störungen verursacht. Das sind Störungen an Leit- und Sicherungstechnik, Weichen, Gleisen und Bahnübergängen, aber auch Langsamfahrstellen, die wegen Mängeln auf der Fahrbahn eingerichtet wurden. Bauarbeiten führen zudem noch zu 10,8 Prozent der Verspätungen. Ein Beispiel dafür ist die Illertalbahn, die von Ulm über Memmingen und Kempten nach Oberstdorf fährt, teilt die BEG auf Anfrage unserer Redaktion mit. Hier wird der Verkehr abseits der Baumaßnahmen durch die eingleisige Strecke „mit einer dichten Zugfolge“ eingeschränkt.

BEG: Grundlegende Steigerung der Pünktlichkeit erst mit Verbesserung der Infrastruktur

15,2 Prozent der Verspätungen liegen im Verantwortungsbereich der Verkehrsunternehmen. Als Verspätungen durch die sogenannte „verkehrliche Durchführung“ erfasst die BEG Fälle, in denen unter anderem Personal nicht rechtzeitig am Einsatzort war oder sich die Bereitstellung der Fahrzeuge verzögerte. Diese Zahl ist, anders als Verspätungen durch Störungen der Infrastruktur und Bauarbeiten, im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken. Ebenfalls gefallen ist der Anteil der Verspätungen durch Haltezeitüberschreitungen, Anschlusssicherung, externe Einflüsse und technische Störungen an Fahrzeugen.

Allerdings werden bei der Auswertung der Verspätungsursachen von der BEG nur Fälle berücksichtigt, die sich einer direkten Ursache zuordnen lassen. Folgeverspätungen, die etwa 60 Prozent aller Verspätungen ausmachen, werden dabei ausgeklammert. Diese entstehen vor allem durch verspätete, vorausfahrende oder kreuzende Züge.

Maßnahmen gegen Verspätungen können die Verkehrsunternehmen, wie Averio, Agilis und die BRB, laut der BEG, nur in ihrem Verantwortungsbereich ergreifen. „Im Hinblick auf die infrastrukturbedingten Verspätungen haben die Verkehrsunternehmen keinen direkten Einfluss“, teilt die BEG auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Eine grundlegende Steigerung der Pünktlichkeit ist jedoch erst mit einer deutlichen Verbesserung des Infrastrukturzustands zu erwarten.“