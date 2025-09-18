Bahnstrecke in die Alpen wegen Sanierung über Monate gesperrt: Das müssen Reisende wissen

Auf eine größere Einschränkung müssen sich Pendlerinnen, Ausflügler und Reisende einstellen, die in den kommenden Monaten auf der Strecke zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden unterwegs sind. Die Deutsche Bahn (DB) saniert die Zugstrecke im Berchtesgadener Land, die hierfür bis Anfang Dezember gesperrt werden muss. Das teilte die Bahn am Donnerstag mit. Welche Arbeiten geplant sind und was Fahrgäste über die Sperrung wissen müssen, lesen Sie hier.

Die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden beginnt laut DB am 22. September und dauert bis zum 1. Dezember 2025. Währenddessen wird die Strecke vollständig gesperrt.

Diese Baumaßnahmen plant die Bahn zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden

Grund für die Sanierung ist die „nachhaltige Verbesserung von Qualität und Stabilität auf der Strecke“, wie die Bahn mitteilt. Dabei konzentrieren sich die Arbeiten auf die Steilstrecke bei Hallthurm, die „technisch anspruchsvoll“ sei.

Welche Baumaßnahmen sind geplant? Die DB erneuert laut eigenen Angaben über 3700 Meter Gleis sowie knapp 7500 Meter Schiene. Außerdem werden rund 3000 sogenannte Zwillingsschwellen verbaut, welche aus zwei Betonschwellen bestehen, die durch Stahlstreben verbunden sind und die Widerstandskraft des Gleises gegen Verschiebungen erhöhen sollen. Dies sei ein „entscheidender Vorteil in engen Kurvenradien und bei steilem Gefälle, wie es auf der Strecke bei Hallthurm der Fall ist“, heißt es in der Erklärung der DB.

Sanierung der Bahnstrecke nach Berchtesgaden: Arbeiten meist tagsüber

Außerdem werden rund 5000 Tonnen Schotter, elf Durchlässe entlang der Strecke, eine Weiche in Bad Reichenhall, vier Weichen im Bahnhof Berchtesgaden sowie Gleise der Laderampe, die die Bundeswehr nutzt, erneuert. Zwischen Hallthurm und Bischofswiesen wird zusätzlich an der Oberleitung gearbeitet.

Die Bahn weist darauf hin, dass die Arbeiten größtenteils tagsüber stattfinden sollen, zwischen 7 und 20 Uhr. An manchen Tagen werde aber auch nachts gearbeitet.

Schienenersatzverkehr zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden

Für Pendlerinnen, Pendler und Reisende auf der beliebten Alpenstrecke wichtig zu wissen: Die Bayerische Regiobahn (BRB) richtet für die Zeit der Sanierung einen Schienenersatzverkehr zwischen Bad Reichenhall und Berchtesgaden mit Bussen ein. Vor Reiseantritt sollen sich Fahrgäste auf www.bahn.de oder in der Bahn-App „DB Navigator“ über ihre Fahrt informieren.

Die Bahnstrecke von Bad Reichenhall nach Berchtesgaden führt eingleisig in die bayerischen Alpen. Der Abschnitt bei Hallthurm gilt als eine sogenannte Steilstrecke, für die besondere Anforderungen erfüllt werden müssen. Es gelten etwa noch strengere Sicherheitsvorkehrungen als auf anderen Bahnstrecken und Triebfahrzeuge müssen für einen solchen Abschnitt extra zugelassenen sein.