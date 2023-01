Zu viele Stufen: So steht es um die Barrierefreiheit an Bahnhöfen in der Region

Bayern hinkt beim barrierefreien Ausbau der Bahnhöfe hinterher. Für Rollstuhlfahrer sind Reisen ohne Hilfe oft unmöglich. Der Überblick in der Region.

Georg Barfuß kann seine Heimatstadt mit dem Zug nicht ohne Hilfe verlassen. Der ehemalige Landtagsabgeordnete und Ex-Bürgermeister von Lauingen (Landkreis Dillingen) sitzt seit fast acht Jahren im Rollstuhl. Und der Lauinger Bahnhof ist nicht barrierefrei. Zwar kann man den ersten Gleis erreichen, ohne Stufen überwinden zu müssen. Doch dort verkehren schon lange keine Züge mehr. Stattdessen fahren sie vom Bahnsteig gegenüber. Der Weg dorthin führt durch eine Unterführung. Für Barfuß heißt das: Treppen runter, Treppen rauf, keine Rampe, kein Aufzug. Ohne Hilfe nicht zu schaffen. Dabei sollte laut Personenbeförderungsgesetz von 2013 zumindest der öffentliche Nahverkehr seit einem Jahr zugänglich sein, ohne dass Fahrgäste Stufen überwinden müssen. Wie also steht es heute um die Barrierefreiheit in der Region?