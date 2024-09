Meister Bayern verpflichtet ehemaligen NBA-Profi Napier

Der deutsche Basketballmeister Bayern München hat für die neue Bundesligasaison einen erfahrenen Aufbauspieler verpflichtet. Der ehemalige NBA-Profi Shabazz Napier erhält bei den Bayern einen Vertrag für kommende Spielzeit plus Option auf ein weiteres Jahr. Der 33 Jahre alte Amerikaner, der auch einen Pass von Puerto Rico besitzt, bringt die Erfahrung aus 354 NBA-Spielen mit. In der abgelaufenen Saison lief er für Olimpia Mailand sowie Roter Stern Belgrad auf und kam dabei auf einen Schnitt von 11,8 Punkten.

In Mailand stand er auch mit seinem neuen Bayern-Mitspieler Johannes Voigtmann in einem Team. «Wir waren uns intern einig, dass wir zum Abschluss unserer Kaderplanung geduldig auf die richtige Option warten mussten. In Napier haben wir nun den Spieler gefunden, der neben seinen individuellen Qualitäten und seinem Leadership zusätzlich sehr viel Erfahrung mitbringt», erklärte Bayerns Sportdirektor Dragan Tarlac in einer Mitteilung des Clubs.