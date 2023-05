Batman

vor 30 Min.

Der Kemptener "Batman" verabschiedet sich nach München

Plus Der selbst ernannte Stadt-Beschützer zieht von Kempten nach München. Zuletzt sorgte "Batman" für einen Polizeieinsatz. Bekannt ist er für ganz andere Auftritte.

Von Laura Wiedemann Artikel anhören Shape

Batman, der Held mit der Fledermausmaske, kommt ganz ohne Superkräfte aus. "Er setzt sich für das Gute ein und für seine Stadt. Das hat mich immer begeistert", sagt der 21-jährige Kemptener, der am Dienstag für einen Großeinsatz der Polizei sorgte. Grund: sein Batman-Kostüm. Das fiel einem Passanten als "Tarnanzug mit Waffe" auf. Doch alles ganz harmlos, wie viele Allgäuerinnen und Allgäuer wissen. Denn " Kemptens Batman" hat es in den vergangenen drei Jahren zu einiger Bekanntheit gebracht – zuerst als „Beschützer“ in der Innenstadt und spätestens seit dieser Woche auch über deren Grenzen hinaus.

Nach Großeinsatz wird "Kemptens Batman" über Allgäuer Grenzen hinaus bekannt

"Ich habe so viele Interviews in den letzten Tagen gegeben, das habe ich nie erwartet", erzählt der Kemptener, der seinen Namen nicht preisgeben möchte. Auch Spiegel oder Bild-Zeitung interessierten sich für den jungen Mann mit Maske und Umhang. Zum ersten Mal zog der 21-Jährige als Batman 2020 zum Faschingsball der Allgäu Comets los. Auf dem Weg in Richtung Big Box habe ihn ein Kind angehalten und um ein Foto gebeten, sagt er: "Von da an bin ich einmal pro Woche als Batman durch die Stadt gelaufen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen