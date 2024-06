Autokran kippt in Vorgärten: Etwa 600.000 Euro Schaden

Ein Autokran ist im Allgäu in zwei Vorgärten gekippt und hat dadurch einen hohen Schaden verursacht.

Der Kranführer habe in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) Dachlatten von einem Anhänger laden wollen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei der Kran am Mittwoch umgekippt und habe neben den Vorgärten noch ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Verletzt wurde demnach niemand.

Den Schaden auch am Kran selbst schätzte die Polizei auf rund 600.000 Euro. Die Kripo Kaufbeuren ermittelte zur Ursache. Als mögliches Szenario nannte die Polizei einen technischen Defekt.

(dpa)