Bayerischer Landtag

vor 48 Min.

Zoff um radikalen Chat: Alle zusammen gegen die AfD

Plus Der Augsburger AfD-Abgeordnete Markus Bayerbach soll als Chef des Bildungsausschusses abberufen werden. Hintergrund sind radikale Inhalte eines Chats. Doch es geht um mehr.

Von Uli Bachmeier

Es ist vermutlich ein bisher einmaliger Vorgang. Zumindest kann sich offenbar kein aktiver Abgeordneter daran erinnern, dass im Landtag jemals ein Ausschussvorsitzender abberufen worden wäre, weil die Mehrheit der Mitglieder seines Ausschusses ihm das Vertrauen entzieht. Es trifft den Augsburger AfD-Politiker Markus Bayerbach. Er soll an diesem Donnerstag – darin sind sich CSU, Grüne, Freie Wähler, SPD und FDP einig – seines Amtes als Vorsitzender des Bildungsausschusses enthoben werden. Begründung: Er habe den Ausschuss „belogen“ oder zumindest „getäuscht“. Die Zweidrittelmehrheit für die Abberufung steht, hieß es am Vortag. Nur wie es dann weitergehen soll, weiß auch niemand so recht. Die Bereitschaft, ein anderes AfD-Mitglied zu wählen, hält sich bei den anderen fünf Fraktionen in engen Grenzen. Das Vorschlagsrecht für diese Position aber hat, so sind die Spielregeln im Parlament, einzig die AfD.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen