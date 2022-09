Bayern

vor 34 Min.

Ärzte am Limit: Personal in den Notaufnahmen trifft es besonders hart

In vielen Notaufnahmen in Bayern ist die Situation derzeit angespannt.

Plus Ein Sommerloch gibt es in vielen bayerischen Krankenhäusern und Kliniken nicht. Warum gerade die Beschäftigten in den Notaufnahmen unter stärkerem Druck arbeiten.

Von Katja Neitemeier

Personalmangel und dann auch noch die Corona-Pandemie: Viele Krankenhäuser und Kliniken in Bayern arbeiten seit langem an der Belastungsgrenze – oder weit darüber hinaus. „Die Zahl der Corona-Infizierten in den Kliniken ist mit der Omikron-Variante im Vergleich zu den Vormonaten und insbesondere zum Vorjahr allerdings deutlich höher“, sagt Roland Engehausen, Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft, kurz BKG. Dies habe auch Auswirkungen auf das Personal.

